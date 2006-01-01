Ness Lab (NESS) Tokenomika
Ness Lab (NESS) Informacije
Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries.
NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth.
The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success.
Ness Lab (NESS) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ness Lab (NESS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Ness Lab (NESS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Ness Lab (NESS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj NESS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja NESS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku NESS tokena, istražite NESS cijenu tokena uživo!
NESS Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide NESS? Naša NESS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.