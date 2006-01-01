Ness Lab (NESS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ness Lab (NESS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success. Službena web stranica: https://nesslab.io/ Bijela knjiga: https://nesslab.gitbook.io/ness-lab/

Ness Lab (NESS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ness Lab (NESS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Povijesni maksimum: $ 0.886256 $ 0.886256 $ 0.886256 Povijesni minimum: $ 0.02948356 $ 0.02948356 $ 0.02948356 Trenutna cijena: $ 0.04976532 $ 0.04976532 $ 0.04976532 Saznajte više o cijeni Ness Lab (NESS)

Ness Lab (NESS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ness Lab (NESS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NESS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NESS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NESS tokena, istražite NESS cijenu tokena uživo!

