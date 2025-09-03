Ness Lab (NESS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04999015 24-satna najniža cijena $ 0.050165 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.886256 Najniža cijena $ 0.02948356 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) -3.26%

Ness Lab (NESS) cijena u stvarnom vremenu je $0.05005. Tijekom protekla 24 sata, NESStrgovalo je između najniže cijene $ 0.04999015 i najviše cijene $ 0.050165, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NESS je $ 0.886256, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02948356.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NESS se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ness Lab (NESS)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ness Lab je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NESS je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.