Ness Lab Logotip

Ness Lab Cijena (NESS)

Neuvršten

1 NESS u USD cijena uživo:

$0.05005
$0.05005$0.05005
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Ness Lab (NESS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:36:09 (UTC+8)

Ness Lab (NESS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04999015
$ 0.04999015$ 0.04999015
24-satna najniža cijena
$ 0.050165
$ 0.050165$ 0.050165
24-satna najviša cijena

$ 0.04999015
$ 0.04999015$ 0.04999015

$ 0.050165
$ 0.050165$ 0.050165

$ 0.886256
$ 0.886256$ 0.886256

$ 0.02948356
$ 0.02948356$ 0.02948356

+0.00%

-0.07%

-3.26%

-3.26%

Ness Lab (NESS) cijena u stvarnom vremenu je $0.05005. Tijekom protekla 24 sata, NESStrgovalo je između najniže cijene $ 0.04999015 i najviše cijene $ 0.050165, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NESS je $ 0.886256, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02948356.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NESS se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Ness Lab (NESS)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ness Lab je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NESS je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

Ness Lab (NESS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ness Lab u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ness Lab u USD iznosila je $ -0.0086941604.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ness Lab u USD iznosila je $ -0.0173563039.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ness Lab u USD iznosila je $ +0.01302465353700949.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.07%
30 dana$ -0.0086941604-17.37%
60 dana$ -0.0173563039-34.67%
90 dana$ +0.01302465353700949+35.18%

Što je Ness Lab (NESS)

Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success.

Ness Lab Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ness Lab (NESS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ness Lab (NESS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ness Lab.

Provjerite Ness Lab predviđanje cijene sada!

NESS u lokalnim valutama

Ness Lab (NESS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ness Lab (NESS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NESS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ness Lab (NESS)

Koliko Ness Lab (NESS) vrijedi danas?
Cijena NESS uživo u USD je 0.05005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NESS u USD?
Trenutačna cijena NESS u USD je $ 0.05005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ness Lab?
Tržišna kapitalizacija za NESS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NESS?
Količina u optjecaju za NESS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NESS?
NESS je postigao ATH cijenu od 0.886256 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NESS?
NESS je vidio ATL cijenu od 0.02948356 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NESS?
24-satni obujam trgovanja za NESS je -- USD.
Hoće li NESS još narasti ove godine?
NESS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NESS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:36:09 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.