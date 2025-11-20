NESHUDO Cijena danas

Trenutačna cijena NESHUDO (NESHUDO) danas je --, s promjenom od 17.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NESHUDO u USD je -- po NESHUDO.

NESHUDO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,412.67, s količinom u optjecaju od 999.96M NESHUDO. Tijekom posljednja 24 sata, NESHUDO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NESHUDO se kretao -- u posljednjem satu i -17.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NESHUDO (NESHUDO)

Tržišna kapitalizacija $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.41K$ 7.41K $ 7.41K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,958,321.210567 999,958,321.210567 999,958,321.210567

Trenutačna tržišna kapitalizacija NESHUDO je $ 7.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NESHUDO je 999.96M, s ukupnom količinom od 999958321.210567. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.41K.