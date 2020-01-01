NerveFlux (NERVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NerveFlux (NERVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NerveFlux (NERVE) Informacije The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Službena web stranica: https://nerveflux.io/ Kupi NERVE odmah!

NerveFlux (NERVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NerveFlux (NERVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.26K $ 15.26K $ 15.26K Ukupna količina: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Količina u optjecaju: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.90K $ 63.90K $ 63.90K Povijesni maksimum: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00034619 $ 0.00034619 $ 0.00034619 Saznajte više o cijeni NerveFlux (NERVE)

NerveFlux (NERVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NerveFlux (NERVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NERVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NERVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NERVE tokena, istražite NERVE cijenu tokena uživo!

NERVE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NERVE? Naša NERVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

