NerveFlux Cijena (NERVE)

1 NERVE u USD cijena uživo:

$0.00034711
$0.00034711$0.00034711
-0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena NerveFlux (NERVE)
NerveFlux (NERVE) Informacije o cijeni (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02920145
$ 0.02920145$ 0.02920145

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-0.95%

-21.85%

-21.85%

NerveFlux (NERVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NERVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NERVE je $ 0.02920145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NERVE se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -21.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NerveFlux (NERVE)

$ 15.30K
$ 15.30K$ 15.30K

--
----

$ 64.07K
$ 64.07K$ 64.07K

44.08M
44.08M 44.08M

184,568,500.0
184,568,500.0 184,568,500.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NerveFlux je $ 15.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NERVE je 44.08M, s ukupnom količinom od 184568500.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.07K.

NerveFlux (NERVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NerveFlux u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NerveFlux u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NerveFlux u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NerveFlux u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.95%
30 dana$ 0-14.80%
60 dana$ 0+1.15%
90 dana$ 0--

Što je NerveFlux (NERVE)

The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.

Resurs NerveFlux (NERVE)

NerveFlux Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NerveFlux (NERVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NerveFlux (NERVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NerveFlux.

Provjerite NerveFlux predviđanje cijene sada!

NERVE u lokalnim valutama

NerveFlux (NERVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NerveFlux (NERVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NERVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NerveFlux (NERVE)

Koliko NerveFlux (NERVE) vrijedi danas?
Cijena NERVE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NERVE u USD?
Trenutačna cijena NERVE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NerveFlux?
Tržišna kapitalizacija za NERVE je $ 15.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NERVE?
Količina u optjecaju za NERVE je 44.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NERVE?
NERVE je postigao ATH cijenu od 0.02920145 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NERVE?
NERVE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NERVE?
24-satni obujam trgovanja za NERVE je -- USD.
Hoće li NERVE još narasti ove godine?
NERVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NERVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NerveFlux (NERVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

