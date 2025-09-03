NerveFlux (NERVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02920145$ 0.02920145 $ 0.02920145 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) -21.85% Promjena cijene (7D) -21.85%

NerveFlux (NERVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NERVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NERVE je $ 0.02920145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NERVE se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -21.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NerveFlux (NERVE)

Tržišna kapitalizacija $ 15.30K$ 15.30K $ 15.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.07K$ 64.07K $ 64.07K Količina u optjecaju 44.08M 44.08M 44.08M Ukupna količina 184,568,500.0 184,568,500.0 184,568,500.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NerveFlux je $ 15.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NERVE je 44.08M, s ukupnom količinom od 184568500.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.07K.