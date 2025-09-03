Nerve Finance (NRV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00208726 $ 0.00208726 $ 0.00208726 24-satna najniža cijena $ 0.0021811 $ 0.0021811 $ 0.0021811 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00208726$ 0.00208726 $ 0.00208726 24-satna najviša cijena $ 0.0021811$ 0.0021811 $ 0.0021811 Najviša cijena ikada $ 6.65$ 6.65 $ 6.65 Najniža cijena $ 0.00106711$ 0.00106711 $ 0.00106711 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +3.54% Promjena cijene (7D) +1.88% Promjena cijene (7D) +1.88%

Nerve Finance (NRV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00217746. Tijekom protekla 24 sata, NRVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00208726 i najviše cijene $ 0.0021811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NRV je $ 6.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106711.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NRV se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +3.54% u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nerve Finance (NRV)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 369.29K$ 369.29K $ 369.29K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 169,450,849.7935037 169,450,849.7935037 169,450,849.7935037

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nerve Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NRV je 0.00, s ukupnom količinom od 169450849.7935037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.29K.