Nerve Finance Logotip

Nerve Finance Cijena (NRV)

Neuvršten

1 NRV u USD cijena uživo:

$0.00217754
+3.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Nerve Finance (NRV)
Nerve Finance (NRV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00208726
24-satna najniža cijena
$ 0.0021811
24-satna najviša cijena

$ 0.00208726
$ 0.0021811
$ 6.65
$ 0.00106711
-0.01%

+3.54%

+1.88%

+1.88%

Nerve Finance (NRV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00217746. Tijekom protekla 24 sata, NRVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00208726 i najviše cijene $ 0.0021811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NRV je $ 6.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106711.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NRV se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +3.54% u posljednjih 24 sata i +1.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nerve Finance (NRV)

$ 0.00
--
$ 369.29K
0.00
169,450,849.7935037
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nerve Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NRV je 0.00, s ukupnom količinom od 169450849.7935037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.29K.

Nerve Finance (NRV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nerve Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nerve Finance u USD iznosila je $ +0.0020873151.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nerve Finance u USD iznosila je $ +0.0021099526.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nerve Finance u USD iznosila je $ +0.0007487057445693102.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.54%
30 dana$ +0.0020873151+95.86%
60 dana$ +0.0021099526+96.90%
90 dana$ +0.0007487057445693102+52.40%

Što je Nerve Finance (NRV)

Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.

Resurs Nerve Finance (NRV)

Službena web-stranica

Nerve Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nerve Finance (NRV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nerve Finance (NRV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nerve Finance.

Provjerite Nerve Finance predviđanje cijene sada!

NRV u lokalnim valutama

Nerve Finance (NRV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nerve Finance (NRV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NRV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nerve Finance (NRV)

Koliko Nerve Finance (NRV) vrijedi danas?
Cijena NRV uživo u USD je 0.00217746 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NRV u USD?
Trenutačna cijena NRV u USD je $ 0.00217746. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nerve Finance?
Tržišna kapitalizacija za NRV je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NRV?
Količina u optjecaju za NRV je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NRV?
NRV je postigao ATH cijenu od 6.65 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NRV?
NRV je vidio ATL cijenu od 0.00106711 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NRV?
24-satni obujam trgovanja za NRV je -- USD.
Hoće li NRV još narasti ove godine?
NRV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NRV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
