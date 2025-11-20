Nereus Cijena danas

Trenutačna cijena Nereus (NRS) danas je $ 0.131207, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NRS u USD je $ 0.131207 po NRS.

Nereus trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,121,124, s količinom u optjecaju od 39.01M NRS. Tijekom posljednja 24 sata, NRS trgovao je između $ 0.1287 (niska) i $ 0.132128 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.687331, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.088159.

U kratkoročnim performansama, NRS se kretao -0.39% u posljednjem satu i -0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nereus (NRS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.29M$ 131.29M $ 131.29M Količina u optjecaju 39.01M 39.01M 39.01M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nereus je $ 5.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NRS je 39.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.29M.