Neptune (NEPT) Informacije Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. Službena web stranica: https://nept.finance/ Kupi NEPT odmah!

Neptune (NEPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neptune (NEPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 306.30K $ 306.30K $ 306.30K Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Povijesni maksimum: $ 0.404177 $ 0.404177 $ 0.404177 Povijesni minimum: $ 0.069366 $ 0.069366 $ 0.069366 Trenutna cijena: $ 0.085355 $ 0.085355 $ 0.085355 Saznajte više o cijeni Neptune (NEPT)

Neptune (NEPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neptune (NEPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEPT tokena, istražite NEPT cijenu tokena uživo!

