Neptune (NEPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.075889 $ 0.075889 $ 0.075889 24-satna najniža cijena $ 0.086687 $ 0.086687 $ 0.086687 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.075889$ 0.075889 $ 0.075889 24-satna najviša cijena $ 0.086687$ 0.086687 $ 0.086687 Najviša cijena ikada $ 0.404177$ 0.404177 $ 0.404177 Najniža cijena $ 0.069366$ 0.069366 $ 0.069366 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) -9.48% Promjena cijene (7D) -7.30% Promjena cijene (7D) -7.30%

Neptune (NEPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.076925. Tijekom protekla 24 sata, NEPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.075889 i najviše cijene $ 0.086687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEPT je $ 0.404177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.069366.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEPT se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -9.48% u posljednjih 24 sata i -7.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neptune (NEPT)

Tržišna kapitalizacija $ 277.43K$ 277.43K $ 277.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Količina u optjecaju 3.61M 3.61M 3.61M Ukupna količina 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neptune je $ 277.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEPT je 3.61M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.54M.