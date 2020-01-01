NeoTech (NEOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NeoTech (NEOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NeoTech (NEOT) Informacije Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York. Službena web stranica: https://www.neotechai.com/ Bijela knjiga: https://neotechai.gitbook.io/neotechai Kupi NEOT odmah!

NeoTech (NEOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NeoTech (NEOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Povijesni maksimum: $ 0.04927363 $ 0.04927363 $ 0.04927363 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 Saznajte više o cijeni NeoTech (NEOT)

NeoTech (NEOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NeoTech (NEOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEOT tokena, istražite NEOT cijenu tokena uživo!

NEOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEOT? Naša NEOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

