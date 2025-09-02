NeoTech (NEOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04927363$ 0.04927363 $ 0.04927363 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

NeoTech (NEOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEOT je $ 0.04927363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NeoTech (NEOT)

Tržišna kapitalizacija $ 95.77K$ 95.77K $ 95.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.77K$ 95.77K $ 95.77K Količina u optjecaju 250.00M 250.00M 250.00M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NeoTech je $ 95.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEOT je 250.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.77K.