Neos Credits (NCR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Neos Credits (NCR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Neos Credits (NCR) Informacije Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Službena web stranica: https://neos.com/ Kupi NCR odmah!

Neos Credits (NCR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neos Credits (NCR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Povijesni maksimum: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 Povijesni minimum: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Trenutna cijena: $ 0.03413405 $ 0.03413405 $ 0.03413405 Saznajte više o cijeni Neos Credits (NCR)

Neos Credits (NCR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neos Credits (NCR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NCR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NCR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NCR tokena, istražite NCR cijenu tokena uživo!

