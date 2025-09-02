Neos Credits (NCR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03162855 $ 0.03162855 $ 0.03162855 24-satna najniža cijena $ 0.03460747 $ 0.03460747 $ 0.03460747 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03162855$ 0.03162855 $ 0.03162855 24-satna najviša cijena $ 0.03460747$ 0.03460747 $ 0.03460747 Najviša cijena ikada $ 9.42$ 9.42 $ 9.42 Najniža cijena $ 0.02018704$ 0.02018704 $ 0.02018704 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +1.01% Promjena cijene (7D) +0.20% Promjena cijene (7D) +0.20%

Neos Credits (NCR) cijena u stvarnom vremenu je $0.03451594. Tijekom protekla 24 sata, NCRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03162855 i najviše cijene $ 0.03460747, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NCR je $ 9.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02018704.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NCR se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neos Credits (NCR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Količina u optjecaju 40.65M 40.65M 40.65M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neos Credits je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NCR je 40.65M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.73M.