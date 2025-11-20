Neonet AI Cijena danas

Trenutačna cijena Neonet AI (NEONET) danas je $ 0.00001177, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEONET u USD je $ 0.00001177 po NEONET.

Neonet AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,771.16, s količinom u optjecaju od 1.00B NEONET. Tijekom posljednja 24 sata, NEONET trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00153661, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001036.

U kratkoročnim performansama, NEONET se kretao -- u posljednjem satu i -12.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Neonet AI (NEONET)

Tržišna kapitalizacija $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neonet AI je $ 11.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEONET je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.77K.