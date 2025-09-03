NeoCortexAI (CORTEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00446738$ 0.00446738 $ 0.00446738 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.95% Promjena cijene (7D) +1.95%

NeoCortexAI (CORTEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORTEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORTEX je $ 0.00446738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORTEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NeoCortexAI (CORTEX)

Tržišna kapitalizacija $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.08K$ 293.08K $ 293.08K Količina u optjecaju 190.29M 190.29M 190.29M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NeoCortexAI je $ 55.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORTEX je 190.29M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.08K.