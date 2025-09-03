Neo Tokyo (BYTES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.431929 $ 0.431929 $ 0.431929 24-satna najniža cijena $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.431929$ 0.431929 $ 0.431929 24-satna najviša cijena $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 Najviša cijena ikada $ 22.23$ 22.23 $ 22.23 Najniža cijena $ 0.431929$ 0.431929 $ 0.431929 Promjena cijene (1H) +0.53% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) -14.89% Promjena cijene (7D) -14.89%

Neo Tokyo (BYTES) cijena u stvarnom vremenu je $1.87. Tijekom protekla 24 sata, BYTEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.431929 i najviše cijene $ 1.98, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BYTES je $ 22.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.431929.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BYTES se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -14.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neo Tokyo (BYTES)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 2,148,206.0 2,148,206.0 2,148,206.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neo Tokyo je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BYTES je 0.00, s ukupnom količinom od 2148206.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.