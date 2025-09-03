Nemesis Downfall (ND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -12.74% Promjena cijene (7D) -19.52% Promjena cijene (7D) -19.52%

Nemesis Downfall (ND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ND je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ND se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -12.74% u posljednjih 24 sata i -19.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nemesis Downfall (ND)

Tržišna kapitalizacija $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Količina u optjecaju 17.08B 17.08B 17.08B Ukupna količina 19,304,167,310.0 19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nemesis Downfall je $ 6.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ND je 17.08B, s ukupnom količinom od 19304167310.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.59K.