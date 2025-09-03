Više o ND

ND Informacije o cijeni

ND Bijela knjiga

ND Službena web stranica

ND Tokenomija

ND Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nemesis Downfall Logotip

Nemesis Downfall Cijena (ND)

Neuvršten

1 ND u USD cijena uživo:

--
----
-12.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nemesis Downfall (ND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:57 (UTC+8)

Nemesis Downfall (ND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-12.74%

-19.52%

-19.52%

Nemesis Downfall (ND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ND je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ND se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -12.74% u posljednjih 24 sata i -19.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nemesis Downfall (ND)

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K

17.08B
17.08B 17.08B

19,304,167,310.0
19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nemesis Downfall je $ 6.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ND je 17.08B, s ukupnom količinom od 19304167310.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.59K.

Nemesis Downfall (ND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nemesis Downfall u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nemesis Downfall u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nemesis Downfall u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nemesis Downfall u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-12.74%
30 dana$ 0-49.54%
60 dana$ 0-51.34%
90 dana$ 0--

Što je Nemesis Downfall (ND)

Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nemesis Downfall (ND)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Nemesis Downfall Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nemesis Downfall (ND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nemesis Downfall (ND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nemesis Downfall.

Provjerite Nemesis Downfall predviđanje cijene sada!

ND u lokalnim valutama

Nemesis Downfall (ND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nemesis Downfall (ND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nemesis Downfall (ND)

Koliko Nemesis Downfall (ND) vrijedi danas?
Cijena ND uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ND u USD?
Trenutačna cijena ND u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nemesis Downfall?
Tržišna kapitalizacija za ND je $ 6.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ND?
Količina u optjecaju za ND je 17.08B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ND?
ND je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ND?
ND je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ND?
24-satni obujam trgovanja za ND je -- USD.
Hoće li ND još narasti ove godine?
ND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:57 (UTC+8)

Nemesis Downfall (ND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.