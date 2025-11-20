NEMA Cijena danas

Trenutačna cijena NEMA (NEMA) danas je $ 0.0001563, s promjenom od 2.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEMA u USD je $ 0.0001563 po NEMA.

NEMA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 147,248, s količinom u optjecaju od 942.09M NEMA. Tijekom posljednja 24 sata, NEMA trgovao je između $ 0.00014626 (niska) i $ 0.00016038 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00195976, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011193.

U kratkoročnim performansama, NEMA se kretao 0.00% u posljednjem satu i -49.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NEMA (NEMA)

Tržišna kapitalizacija $ 147.25K$ 147.25K $ 147.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.13K$ 155.13K $ 155.13K Količina u optjecaju 942.09M 942.09M 942.09M Ukupna količina 992,547,417.816482 992,547,417.816482 992,547,417.816482

