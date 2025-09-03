Nelore Coin (NLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00190691 $ 0.00190691 $ 0.00190691 24-satna najniža cijena $ 0.00199565 $ 0.00199565 $ 0.00199565 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00190691$ 0.00190691 $ 0.00190691 24-satna najviša cijena $ 0.00199565$ 0.00199565 $ 0.00199565 Najviša cijena ikada $ 0.01680567$ 0.01680567 $ 0.01680567 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.28% Promjena cijene (1D) +1.33% Promjena cijene (7D) -20.70% Promjena cijene (7D) -20.70%

Nelore Coin (NLC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198851. Tijekom protekla 24 sata, NLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00190691 i najviše cijene $ 0.00199565, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NLC je $ 0.01680567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NLC se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i -20.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nelore Coin (NLC)

Tržišna kapitalizacija $ 664.98K$ 664.98K $ 664.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 741.13K$ 741.13K $ 741.13K Količina u optjecaju 334.41M 334.41M 334.41M Ukupna količina 372,701,468.0 372,701,468.0 372,701,468.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nelore Coin je $ 664.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NLC je 334.41M, s ukupnom količinom od 372701468.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 741.13K.