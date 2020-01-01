Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Informacije Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Službena web stranica: https://nekodex.org/ Bijela knjiga: https://docs.nekodex.org/ Kupi ((=ↀΩↀ=)) odmah!

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ukupna količina: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Količina u optjecaju: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Povijesni maksimum: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00069796 $ 0.00069796 $ 0.00069796 Saznajte više o cijeni Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ((=ↀΩↀ=)) tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ((=ↀΩↀ=)) tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ((=ↀΩↀ=)) tokena, istražite ((=ↀΩↀ=)) cijenu tokena uživo!

((=ↀΩↀ=)) Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ((=ↀΩↀ=))? Naša ((=ↀΩↀ=)) stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ((=ↀΩↀ=)) predviđanje cijene tokena odmah!

