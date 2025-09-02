Više o ((=ↀΩↀ=))

Nekocoin Logotip

Nekocoin Cijena (((=ↀΩↀ=)))

Neuvršten

1 ((=ↀΩↀ=)) u USD cijena uživo:

$0.00069776
-2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:55:25 (UTC+8)

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00449354
$ 0
+0.67%

-2.57%

-0.58%

-0.58%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ((=ↀΩↀ=))trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ((=ↀΩↀ=)) je $ 0.00449354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ((=ↀΩↀ=)) se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

$ 1.28M
--
$ 1.88M
1.83B
2,700,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nekocoin je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ((=ↀΩↀ=)) je 1.83B, s ukupnom količinom od 2700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.88M.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nekocoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nekocoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nekocoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nekocoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.57%
30 dana$ 0+2.14%
60 dana$ 0+2.97%
90 dana$ 0--

Što je Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Nekocoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nekocoin.

Provjerite Nekocoin predviđanje cijene sada!

((=ↀΩↀ=)) u lokalnim valutama

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ((=ↀΩↀ=)) opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Koliko Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) vrijedi danas?
Cijena ((=ↀΩↀ=)) uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ((=ↀΩↀ=)) u USD?
Trenutačna cijena ((=ↀΩↀ=)) u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nekocoin?
Tržišna kapitalizacija za ((=ↀΩↀ=)) je $ 1.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ((=ↀΩↀ=))?
Količina u optjecaju za ((=ↀΩↀ=)) je 1.83B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ((=ↀΩↀ=))?
((=ↀΩↀ=)) je postigao ATH cijenu od 0.00449354 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ((=ↀΩↀ=))?
((=ↀΩↀ=)) je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ((=ↀΩↀ=))?
24-satni obujam trgovanja za ((=ↀΩↀ=)) je -- USD.
Hoće li ((=ↀΩↀ=)) još narasti ove godine?
((=ↀΩↀ=)) mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ((=ↀΩↀ=)) predviđanje cijene za detaljniju analizu.
