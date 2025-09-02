Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00449354$ 0.00449354 $ 0.00449354 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) -2.57% Promjena cijene (7D) -0.58% Promjena cijene (7D) -0.58%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ((=ↀΩↀ=))trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ((=ↀΩↀ=)) je $ 0.00449354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ((=ↀΩↀ=)) se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Količina u optjecaju 1.83B 1.83B 1.83B Ukupna količina 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0 2,700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nekocoin je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ((=ↀΩↀ=)) je 1.83B, s ukupnom količinom od 2700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.88M.