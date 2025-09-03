Više o NEKA

Neka Kayda Logotip

Neka Kayda Cijena (NEKA)

Neuvršten

1 NEKA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Neka Kayda (NEKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:50 (UTC+8)

Neka Kayda (NEKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.15%

+15.15%

Neka Kayda (NEKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEKA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEKA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +15.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neka Kayda (NEKA)

$ 12.64K
$ 12.64K$ 12.64K

--
----

$ 12.64K
$ 12.64K$ 12.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neka Kayda je $ 12.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEKA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.64K.

Neka Kayda (NEKA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Neka Kayda u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Neka Kayda u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Neka Kayda u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Neka Kayda u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+5.63%
60 dana$ 0+20.43%
90 dana$ 0--

Što je Neka Kayda (NEKA)

This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.

Resurs Neka Kayda (NEKA)

Službena web-stranica

Neka Kayda Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neka Kayda (NEKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neka Kayda (NEKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neka Kayda.

Provjerite Neka Kayda predviđanje cijene sada!

NEKA u lokalnim valutama

Neka Kayda (NEKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neka Kayda (NEKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neka Kayda (NEKA)

Koliko Neka Kayda (NEKA) vrijedi danas?
Cijena NEKA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEKA u USD?
Trenutačna cijena NEKA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neka Kayda?
Tržišna kapitalizacija za NEKA je $ 12.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEKA?
Količina u optjecaju za NEKA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEKA?
NEKA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEKA?
NEKA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEKA?
24-satni obujam trgovanja za NEKA je -- USD.
Hoće li NEKA još narasti ove godine?
NEKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.