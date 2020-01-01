NeiroWifHat (NEIROH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NeiroWifHat (NEIROH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NeiroWifHat (NEIROH) Informacije NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space. Službena web stranica: https://www.neirowifhat.me/ Bijela knjiga: https://www.neirowifhat.me/images/whitepaper.pdf Kupi NEIROH odmah!

NeiroWifHat (NEIROH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NeiroWifHat (NEIROH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.08K Ukupna količina: $ 778.96M Količina u optjecaju: $ 778.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.08K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

NeiroWifHat (NEIROH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NeiroWifHat (NEIROH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEIROH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEIROH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

