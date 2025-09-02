Neirei (NEIREI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -4.12% Promjena cijene (7D) -12.52% Promjena cijene (7D) -12.52%

Neirei (NEIREI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEIREItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEIREI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEIREI se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -12.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neirei (NEIREI)

Tržišna kapitalizacija $ 150.43K$ 150.43K $ 150.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.43K$ 150.43K $ 150.43K Količina u optjecaju 99.27B 99.27B 99.27B Ukupna količina 99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neirei je $ 150.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEIREI je 99.27B, s ukupnom količinom od 99269455112.80627. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.43K.