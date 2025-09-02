Više o NEIREI

Neirei Logotip

Neirei Cijena (NEIREI)

Neuvršten

1 NEIREI u USD cijena uživo:

--
----
-4.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Neirei (NEIREI)
Neirei (NEIREI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-4.12%

-12.52%

-12.52%

Neirei (NEIREI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEIREItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEIREI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEIREI se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -12.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neirei (NEIREI)

$ 150.43K
$ 150.43K$ 150.43K

--
----

$ 150.43K
$ 150.43K$ 150.43K

99.27B
99.27B 99.27B

99,269,455,112.80627
99,269,455,112.80627 99,269,455,112.80627

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neirei je $ 150.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEIREI je 99.27B, s ukupnom količinom od 99269455112.80627. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.43K.

Neirei (NEIREI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Neirei u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Neirei u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Neirei u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Neirei u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.12%
30 dana$ 0+46.08%
60 dana$ 0+31.64%
90 dana$ 0--

Što je Neirei (NEIREI)

NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Neirei (NEIREI)

Službena web-stranica

Neirei Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neirei (NEIREI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neirei (NEIREI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neirei.

Provjerite Neirei predviđanje cijene sada!

NEIREI u lokalnim valutama

Neirei (NEIREI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neirei (NEIREI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEIREI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neirei (NEIREI)

Koliko Neirei (NEIREI) vrijedi danas?
Cijena NEIREI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEIREI u USD?
Trenutačna cijena NEIREI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neirei?
Tržišna kapitalizacija za NEIREI je $ 150.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEIREI?
Količina u optjecaju za NEIREI je 99.27B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEIREI?
NEIREI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEIREI?
NEIREI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEIREI?
24-satni obujam trgovanja za NEIREI je -- USD.
Hoće li NEIREI još narasti ove godine?
NEIREI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEIREI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
