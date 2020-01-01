Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Neemo Staked Astar (NSASTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Neemo Staked Astar (NSASTR) Informacije Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Službena web stranica: https://neemo.finance/ Kupi NSASTR odmah!

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neemo Staked Astar (NSASTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Ukupna količina: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Količina u optjecaju: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Povijesni maksimum: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01948331 $ 0.01948331 $ 0.01948331 Saznajte više o cijeni Neemo Staked Astar (NSASTR)

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neemo Staked Astar (NSASTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NSASTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NSASTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NSASTR tokena, istražite NSASTR cijenu tokena uživo!

