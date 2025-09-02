Neemo Staked Astar (NSASTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01912631 24-satna najviša cijena $ 0.02036258 Najviša cijena ikada $ 0.0567 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) +1.15%

Neemo Staked Astar (NSASTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.02014779. Tijekom protekla 24 sata, NSASTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01912631 i najviše cijene $ 0.02036258, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSASTR je $ 0.0567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSASTR se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i +1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neemo Staked Astar (NSASTR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.11M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.11M Količina u optjecaju 204.35M Ukupna količina 204,345,784.5065057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neemo Staked Astar je $ 4.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSASTR je 204.35M, s ukupnom količinom od 204345784.5065057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.11M.