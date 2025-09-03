Više o NAIX

NAIX Informacije o cijeni

NAIX Bijela knjiga

NAIX Službena web stranica

NAIX Tokenomija

NAIX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nebula Ai Logotip

Nebula Ai Cijena (NAIX)

Neuvršten

1 NAIX u USD cijena uživo:

$0.00023363
$0.00023363$0.00023363
-1.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nebula Ai (NAIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:33 (UTC+8)

Nebula Ai (NAIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00298629
$ 0.00298629$ 0.00298629

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.92%

-14.56%

-14.56%

Nebula Ai (NAIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAIX je $ 0.00298629, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -14.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nebula Ai (NAIX)

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

--
----

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nebula Ai je $ 23.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAIX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.36K.

Nebula Ai (NAIX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nebula Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nebula Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nebula Ai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nebula Ai u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.92%
30 dana$ 0+12.46%
60 dana$ 0+43.50%
90 dana$ 0--

Što je Nebula Ai (NAIX)

Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Nebula Ai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nebula Ai (NAIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nebula Ai (NAIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nebula Ai.

Provjerite Nebula Ai predviđanje cijene sada!

NAIX u lokalnim valutama

Nebula Ai (NAIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nebula Ai (NAIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nebula Ai (NAIX)

Koliko Nebula Ai (NAIX) vrijedi danas?
Cijena NAIX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAIX u USD?
Trenutačna cijena NAIX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nebula Ai?
Tržišna kapitalizacija za NAIX je $ 23.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAIX?
Količina u optjecaju za NAIX je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAIX?
NAIX je postigao ATH cijenu od 0.00298629 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAIX?
NAIX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAIX?
24-satni obujam trgovanja za NAIX je -- USD.
Hoće li NAIX još narasti ove godine?
NAIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:28:33 (UTC+8)

Nebula Ai (NAIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.