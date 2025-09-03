Nebula Ai (NAIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00298629$ 0.00298629 $ 0.00298629 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.92% Promjena cijene (7D) -14.56% Promjena cijene (7D) -14.56%

Nebula Ai (NAIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAIX je $ 0.00298629, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -14.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nebula Ai (NAIX)

Tržišna kapitalizacija $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nebula Ai je $ 23.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAIX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.36K.