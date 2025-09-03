Nebula (NEB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +9.03% Promjena cijene (7D) +9.03%

Nebula (NEB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nebula (NEB)

Tržišna kapitalizacija $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Količina u optjecaju 998.15M 998.15M 998.15M Ukupna količina 998,148,347.168197 998,148,347.168197 998,148,347.168197

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nebula je $ 7.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEB je 998.15M, s ukupnom količinom od 998148347.168197. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.22K.