NDX6900 (NDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00301578$ 0.00301578 $ 0.00301578 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.65% Promjena cijene (1D) -1.14% Promjena cijene (7D) +20.06% Promjena cijene (7D) +20.06%

NDX6900 (NDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDX je $ 0.00301578, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDX se promijenio za -1.65% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i +20.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NDX6900 (NDX)

Tržišna kapitalizacija $ 205.80K$ 205.80K $ 205.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 205.80K$ 205.80K $ 205.80K Količina u optjecaju 6.90B 6.90B 6.90B Ukupna količina 6,899,809,702.140406 6,899,809,702.140406 6,899,809,702.140406

Trenutačna tržišna kapitalizacija NDX6900 je $ 205.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDX je 6.90B, s ukupnom količinom od 6899809702.140406. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 205.80K.