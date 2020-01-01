NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NBM Lumite (NBMLUM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NBM Lumite (NBMLUM) Informacije NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Službena web stranica: https://game.nftbattleminers.com/ Bijela knjiga: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NBM Lumite (NBMLUM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.04K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 850.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.23K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NBM Lumite (NBMLUM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NBMLUM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NBMLUM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

NBMLUM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NBMLUM? Naša NBMLUM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

