NBM Lumite (NBMLUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.41% Promjena cijene (1D) -6.92% Promjena cijene (7D) -4.50% Promjena cijene (7D) -4.50%

NBM Lumite (NBMLUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NBMLUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NBMLUM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NBMLUM se promijenio za -1.41% u posljednjih sat vremena, -6.92% u posljednjih 24 sata i -4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NBM Lumite (NBMLUM)

Tržišna kapitalizacija $ 68.02K$ 68.02K $ 68.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.02K$ 80.02K $ 80.02K Količina u optjecaju 850.00M 850.00M 850.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NBM Lumite je $ 68.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NBMLUM je 850.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.02K.