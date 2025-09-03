Više o NBMLUM

NBM Lumite Cijena (NBMLUM)

Neuvršten

1 NBMLUM u USD cijena uživo:

--
----
-6.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena NBM Lumite (NBMLUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:13:12 (UTC+8)

NBM Lumite (NBMLUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.41%

-6.92%

-4.50%

-4.50%

NBM Lumite (NBMLUM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NBMLUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NBMLUM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NBMLUM se promijenio za -1.41% u posljednjih sat vremena, -6.92% u posljednjih 24 sata i -4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NBM Lumite (NBMLUM)

$ 68.02K
$ 68.02K$ 68.02K

--
----

$ 80.02K
$ 80.02K$ 80.02K

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NBM Lumite je $ 68.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NBMLUM je 850.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.02K.

NBM Lumite (NBMLUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NBM Lumite u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NBM Lumite u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NBM Lumite u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NBM Lumite u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.92%
30 dana$ 0-3.86%
60 dana$ 0-29.79%
90 dana$ 0--

Što je NBM Lumite (NBMLUM)

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NBM Lumite (NBMLUM)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

NBM Lumite Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NBM Lumite (NBMLUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NBM Lumite (NBMLUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NBM Lumite.

Provjerite NBM Lumite predviđanje cijene sada!

NBMLUM u lokalnim valutama

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NBM Lumite (NBMLUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NBMLUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NBM Lumite (NBMLUM)

Koliko NBM Lumite (NBMLUM) vrijedi danas?
Cijena NBMLUM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NBMLUM u USD?
Trenutačna cijena NBMLUM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NBM Lumite?
Tržišna kapitalizacija za NBMLUM je $ 68.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NBMLUM?
Količina u optjecaju za NBMLUM je 850.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NBMLUM?
NBMLUM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NBMLUM?
NBMLUM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NBMLUM?
24-satni obujam trgovanja za NBMLUM je -- USD.
Hoće li NBMLUM još narasti ove godine?
NBMLUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NBMLUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.