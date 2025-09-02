NazareAI (NAZAREAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00445252$ 0.00445252 $ 0.00445252 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) +0.92% Promjena cijene (7D) -15.75% Promjena cijene (7D) -15.75%

NazareAI (NAZAREAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAZAREAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAZAREAI je $ 0.00445252, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAZAREAI se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i -15.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NazareAI (NAZAREAI)

Tržišna kapitalizacija $ 55.69K$ 55.69K $ 55.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.69K$ 55.69K $ 55.69K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,875,390.034865 999,875,390.034865 999,875,390.034865

Trenutačna tržišna kapitalizacija NazareAI je $ 55.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAZAREAI je 999.88M, s ukupnom količinom od 999875390.034865. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.69K.