Naym (NAYM) Informacije o cijeni (USD)

Naym (NAYM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00118744. Tijekom protekla 24 sata, NAYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00153672, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAYM je $ 0.04567796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAYM se promijenio za -7.43% u posljednjih sat vremena, -4.56% u posljednjih 24 sata i -2.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Naym (NAYM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Naym je $ 129.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAYM je 108.97M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.