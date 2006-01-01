NAVIX (NAVIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NAVIX (NAVIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NAVIX (NAVIX) Informacije The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3. Službena web stranica: https://www.navixecosystem.com/ Bijela knjiga: https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper Kupi NAVIX odmah!

NAVIX (NAVIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NAVIX (NAVIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 204.53K $ 204.53K $ 204.53K Povijesni maksimum: $ 0.00126737 $ 0.00126737 $ 0.00126737 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00020453 $ 0.00020453 $ 0.00020453 Saznajte više o cijeni NAVIX (NAVIX)

NAVIX (NAVIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NAVIX (NAVIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAVIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAVIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAVIX tokena, istražite NAVIX cijenu tokena uživo!

NAVIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAVIX? Naša NAVIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAVIX predviđanje cijene tokena odmah!

