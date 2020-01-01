Navigate (NVG8) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Navigate (NVG8), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Navigate (NVG8) Informacije Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Službena web stranica: https://nvg8.io Bijela knjiga: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Kupi NVG8 odmah!

Navigate (NVG8) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Navigate (NVG8), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 661.19K $ 661.19K $ 661.19K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 140.28M $ 140.28M $ 140.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Povijesni maksimum: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 Povijesni minimum: $ 0.00423214 $ 0.00423214 $ 0.00423214 Trenutna cijena: $ 0.00470281 $ 0.00470281 $ 0.00470281 Saznajte više o cijeni Navigate (NVG8)

Navigate (NVG8) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Navigate (NVG8) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NVG8 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NVG8 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NVG8 tokena, istražite NVG8 cijenu tokena uživo!

NVG8 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NVG8? Naša NVG8 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NVG8 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!