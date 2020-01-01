Navigate (NVG8) Tokenomika
Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.
Navigate (NVG8) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Navigate (NVG8), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Navigate (NVG8) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Navigate (NVG8) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj NVG8 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja NVG8 tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
NVG8 Predviđanje cijene
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.