Navigate (NVG8) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00459351 $ 0.00459351 $ 0.00459351 24-satna najniža cijena $ 0.00473311 $ 0.00473311 $ 0.00473311 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00459351$ 0.00459351 $ 0.00459351 24-satna najviša cijena $ 0.00473311$ 0.00473311 $ 0.00473311 Najviša cijena ikada $ 0.055605$ 0.055605 $ 0.055605 Najniža cijena $ 0.00445011$ 0.00445011 $ 0.00445011 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -2.56% Promjena cijene (7D) -10.31% Promjena cijene (7D) -10.31%

Navigate (NVG8) cijena u stvarnom vremenu je $0.00460717. Tijekom protekla 24 sata, NVG8trgovalo je između najniže cijene $ 0.00459351 i najviše cijene $ 0.00473311, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVG8 je $ 0.055605, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00445011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVG8 se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -2.56% u posljednjih 24 sata i -10.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Navigate (NVG8)

Tržišna kapitalizacija $ 646.13K$ 646.13K $ 646.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Količina u optjecaju 140.24M 140.24M 140.24M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Navigate je $ 646.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVG8 je 140.24M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.61M.