Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Informacije

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Službena web stranica:
https://deuro.com/
Bijela knjiga:
https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.25M
$ 5.25M
Ukupna količina:
$ 13.79M
$ 13.79M
Količina u optjecaju:
$ 13.79M
$ 13.79M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.25M
$ 5.25M
Povijesni maksimum:
$ 0.421108
$ 0.421108
Povijesni minimum:
$ 0.378816
$ 0.378816
Trenutna cijena:
$ 0.380954
$ 0.380954

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NDEPS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NDEPS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NDEPS tokena, istražite NDEPS cijenu tokena uživo!

NDEPS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NDEPS? Naša NDEPS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.