Više o NDEPS

NDEPS Informacije o cijeni

NDEPS Bijela knjiga

NDEPS Službena web stranica

NDEPS Tokenomija

NDEPS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Native Decentralized Euro Protocol Share Logotip

Native Decentralized Euro Protocol Share Cijena (NDEPS)

Neuvršten

1 NDEPS u USD cijena uživo:

$0.380954
$0.380954$0.380954
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:42:53 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108

$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816

--

--

0.00%

0.00%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.380954. Tijekom protekla 24 sata, NDEPStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDEPS je $ 0.421108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.378816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDEPS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

--
----

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

13.79M
13.79M 13.79M

13,785,434.09629215
13,785,434.09629215 13,785,434.09629215

Trenutačna tržišna kapitalizacija Native Decentralized Euro Protocol Share je $ 5.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDEPS je 13.79M, s ukupnom količinom od 13785434.09629215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.25M.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Native Decentralized Euro Protocol Share u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Native Decentralized Euro Protocol Share u USD iznosila je $ +0.0013682343.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Native Decentralized Euro Protocol Share u USD iznosila je $ +0.0020950946.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Native Decentralized Euro Protocol Share u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0013682343+0.36%
60 dana$ +0.0020950946+0.55%
90 dana$ 0--

Što je Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Native Decentralized Euro Protocol Share Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Native Decentralized Euro Protocol Share.

Provjerite Native Decentralized Euro Protocol Share predviđanje cijene sada!

NDEPS u lokalnim valutama

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NDEPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Koliko Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) vrijedi danas?
Cijena NDEPS uživo u USD je 0.380954 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NDEPS u USD?
Trenutačna cijena NDEPS u USD je $ 0.380954. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Native Decentralized Euro Protocol Share?
Tržišna kapitalizacija za NDEPS je $ 5.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NDEPS?
Količina u optjecaju za NDEPS je 13.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NDEPS?
NDEPS je postigao ATH cijenu od 0.421108 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NDEPS?
NDEPS je vidio ATL cijenu od 0.378816 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NDEPS?
24-satni obujam trgovanja za NDEPS je -- USD.
Hoće li NDEPS još narasti ove godine?
NDEPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NDEPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:42:53 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.