Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.421108$ 0.421108 $ 0.421108 Najniža cijena $ 0.378816$ 0.378816 $ 0.378816 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.380954. Tijekom protekla 24 sata, NDEPStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDEPS je $ 0.421108, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.378816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDEPS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Količina u optjecaju 13.79M 13.79M 13.79M Ukupna količina 13,785,434.09629215 13,785,434.09629215 13,785,434.09629215

Trenutačna tržišna kapitalizacija Native Decentralized Euro Protocol Share je $ 5.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDEPS je 13.79M, s ukupnom količinom od 13785434.09629215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.25M.