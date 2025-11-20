Nativ Cijena danas

Trenutačna cijena Nativ (NTV) danas je --, s promjenom od 4.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NTV u USD je -- po NTV.

Nativ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,778.19, s količinom u optjecaju od 29.53B NTV. Tijekom posljednja 24 sata, NTV trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00003445, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NTV se kretao +1.18% u posljednjem satu i -14.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nativ (NTV)

Tržišna kapitalizacija $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.11K$ 89.11K $ 89.11K Količina u optjecaju 29.53B 29.53B 29.53B Ukupna količina 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

