National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u National Digital Asset Stockpile (NDAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
National Digital Asset Stockpile (NDAS) Informacije

National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem.

Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

Službena web stranica:
https://ndascoin.live/

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za National Digital Asset Stockpile (NDAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 34.03K
Ukupna količina:
$ 998.62M
Količina u optjecaju:
$ 998.62M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 34.03K
Povijesni maksimum:
$ 0.00062608
Povijesni minimum:
$ 0.00001984
Trenutna cijena:
$ 0
National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike National Digital Asset Stockpile (NDAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NDAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NDAS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NDAS tokena, istražite NDAS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.