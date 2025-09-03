Više o NDAS

National Digital Asset Stockpile Logotip

National Digital Asset Stockpile Cijena (NDAS)

Neuvršten

1 NDAS u USD cijena uživo:

--
----
+3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena National Digital Asset Stockpile (NDAS)
National Digital Asset Stockpile (NDAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.92%

+4.05%

+4.05%

National Digital Asset Stockpile (NDAS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NDAStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDAS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDAS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.92% u posljednjih 24 sata i +4.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu National Digital Asset Stockpile (NDAS)

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

--
----

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

998.62M
998.62M 998.62M

998,620,260.616513
998,620,260.616513 998,620,260.616513

Trenutačna tržišna kapitalizacija National Digital Asset Stockpile je $ 33.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDAS je 998.62M, s ukupnom količinom od 998620260.616513. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.80K.

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz National Digital Asset Stockpile u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz National Digital Asset Stockpile u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz National Digital Asset Stockpile u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz National Digital Asset Stockpile u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.92%
30 dana$ 0+15.69%
60 dana$ 0+26.93%
90 dana$ 0--

Što je National Digital Asset Stockpile (NDAS)

National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.

Resurs National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Službena web-stranica

National Digital Asset Stockpile Predviđanje cijene (USD)

Koliko će National Digital Asset Stockpile (NDAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših National Digital Asset Stockpile (NDAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za National Digital Asset Stockpile.

Provjerite National Digital Asset Stockpile predviđanje cijene sada!

NDAS u lokalnim valutama

National Digital Asset Stockpile (NDAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike National Digital Asset Stockpile (NDAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NDAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Koliko National Digital Asset Stockpile (NDAS) vrijedi danas?
Cijena NDAS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NDAS u USD?
Trenutačna cijena NDAS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija National Digital Asset Stockpile?
Tržišna kapitalizacija za NDAS je $ 33.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NDAS?
Količina u optjecaju za NDAS je 998.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NDAS?
NDAS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NDAS?
NDAS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NDAS?
24-satni obujam trgovanja za NDAS je -- USD.
Hoće li NDAS još narasti ove godine?
NDAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NDAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.