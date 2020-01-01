Nash (NEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nash (NEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nash (NEX) Informacije Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Službena web stranica: https://nash.io/en/ Kupi NEX odmah!

Nash (NEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nash (NEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 43.68M $ 43.68M $ 43.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Povijesni maksimum: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0.158091 $ 0.158091 $ 0.158091 Saznajte više o cijeni Nash (NEX)

Nash (NEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nash (NEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEX tokena, istražite NEX cijenu tokena uživo!

NEX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEX? Naša NEX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEX predviđanje cijene tokena odmah!

