Nash Smart Finance (NASF) Informacije Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Službena web stranica: https://nashsmartfinance.io/ Bijela knjiga: https://docs.nashsmartfinance.io/

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nash Smart Finance (NASF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 281.17K $ 281.17K $ 281.17K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 281.17K $ 281.17K $ 281.17K Povijesni maksimum: $ 0.03036396 $ 0.03036396 $ 0.03036396 Povijesni minimum: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 Trenutna cijena: $ 0.02812035 $ 0.02812035 $ 0.02812035 Saznajte više o cijeni Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nash Smart Finance (NASF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NASF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NASF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NASF tokena, istražite NASF cijenu tokena uživo!

NASF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NASF? Naša NASF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

