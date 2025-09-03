Više o NASF

NASF Informacije o cijeni

NASF Bijela knjiga

NASF Službena web stranica

NASF Tokenomija

NASF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nash Smart Finance Logotip

Nash Smart Finance Cijena (NASF)

Neuvršten

1 NASF u USD cijena uživo:

$0.02836762
$0.02836762$0.02836762
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nash Smart Finance (NASF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:13:04 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02810917
$ 0.02810917$ 0.02810917
24-satna najniža cijena
$ 0.02858962
$ 0.02858962$ 0.02858962
24-satna najviša cijena

$ 0.02810917
$ 0.02810917$ 0.02810917

$ 0.02858962
$ 0.02858962$ 0.02858962

$ 0.03036396
$ 0.03036396$ 0.03036396

$ 0.00595173
$ 0.00595173$ 0.00595173

-0.30%

+0.20%

-2.51%

-2.51%

Nash Smart Finance (NASF) cijena u stvarnom vremenu je $0.0283863. Tijekom protekla 24 sata, NASFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02810917 i najviše cijene $ 0.02858962, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NASF je $ 0.03036396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00595173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NASF se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nash Smart Finance (NASF)

$ 283.34K
$ 283.34K$ 283.34K

--
----

$ 283.34K
$ 283.34K$ 283.34K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nash Smart Finance je $ 283.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NASF je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.34K.

Nash Smart Finance (NASF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nash Smart Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nash Smart Finance u USD iznosila je $ +0.0348301859.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nash Smart Finance u USD iznosila je $ +0.0515965710.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nash Smart Finance u USD iznosila je $ +0.022336117075814593.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.20%
30 dana$ +0.0348301859+122.70%
60 dana$ +0.0515965710+181.77%
90 dana$ +0.022336117075814593+369.18%

Što je Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nash Smart Finance (NASF)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Nash Smart Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nash Smart Finance (NASF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nash Smart Finance (NASF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nash Smart Finance.

Provjerite Nash Smart Finance predviđanje cijene sada!

NASF u lokalnim valutama

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nash Smart Finance (NASF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NASF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nash Smart Finance (NASF)

Koliko Nash Smart Finance (NASF) vrijedi danas?
Cijena NASF uživo u USD je 0.0283863 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NASF u USD?
Trenutačna cijena NASF u USD je $ 0.0283863. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nash Smart Finance?
Tržišna kapitalizacija za NASF je $ 283.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NASF?
Količina u optjecaju za NASF je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NASF?
NASF je postigao ATH cijenu od 0.03036396 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NASF?
NASF je vidio ATL cijenu od 0.00595173 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NASF?
24-satni obujam trgovanja za NASF je -- USD.
Hoće li NASF još narasti ove godine?
NASF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NASF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:13:04 (UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.