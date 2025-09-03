Nash Smart Finance (NASF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02810917 24-satna najniža cijena $ 0.02858962 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.03036396 Najniža cijena $ 0.00595173 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) -2.51%

Nash Smart Finance (NASF) cijena u stvarnom vremenu je $0.0283863. Tijekom protekla 24 sata, NASFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02810917 i najviše cijene $ 0.02858962, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NASF je $ 0.03036396, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00595173.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NASF se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nash Smart Finance (NASF)

Tržišna kapitalizacija $ 283.34K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 283.34K Količina u optjecaju 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nash Smart Finance je $ 283.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NASF je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.34K.