Nash (NEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.156139 24-satna najviša cijena $ 0.159328 Najviša cijena ikada $ 3.31 Najniža cijena $ 0.0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -0.18%

Nash (NEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.159311. Tijekom protekla 24 sata, NEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.156139 i najviše cijene $ 0.159328, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEX je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nash (NEX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.96M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.97M Količina u optjecaju 43.68M Ukupna količina 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nash je $ 6.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEX je 43.68M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.97M.