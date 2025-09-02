Više o NEX

Grafikon aktualnih cijena Nash (NEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:42:40 (UTC+8)

Nash (NEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.156139
24-satna najniža cijena
$ 0.159328
24-satna najviša cijena

$ 0.156139
$ 0.159328
$ 3.31
$ 0.0
-0.00%

+0.14%

-0.18%

-0.18%

Nash (NEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.159311. Tijekom protekla 24 sata, NEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.156139 i najviše cijene $ 0.159328, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEX je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nash (NEX)

$ 6.96M
--
$ 7.97M
43.68M
50,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nash je $ 6.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEX je 43.68M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.97M.

Nash (NEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nash u USD iznosila je $ +0.00022455.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nash u USD iznosila je $ +0.1137803782.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nash u USD iznosila je $ +0.0785041753.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nash u USD iznosila je $ +0.0794681679900256.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00022455+0.14%
30 dana$ +0.1137803782+71.42%
60 dana$ +0.0785041753+49.28%
90 dana$ +0.0794681679900256+99.53%

Što je Nash (NEX)

Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.

Resurs Nash (NEX)

Službena web-stranica

Nash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nash (NEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nash (NEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nash.

Provjerite Nash predviđanje cijene sada!

NEX u lokalnim valutama

Nash (NEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nash (NEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nash (NEX)

Koliko Nash (NEX) vrijedi danas?
Cijena NEX uživo u USD je 0.159311 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEX u USD?
Trenutačna cijena NEX u USD je $ 0.159311. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nash?
Tržišna kapitalizacija za NEX je $ 6.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEX?
Količina u optjecaju za NEX je 43.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEX?
NEX je postigao ATH cijenu od 3.31 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEX?
NEX je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEX?
24-satni obujam trgovanja za NEX je -- USD.
Hoće li NEX još narasti ove godine?
NEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
