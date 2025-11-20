Nasdaq xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Nasdaq xStock (QQQX) danas je $ 611.71, s promjenom od 1.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QQQX u USD je $ 611.71 po QQQX.

Nasdaq xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,374,342, s količinom u optjecaju od 16.96K QQQX. Tijekom posljednja 24 sata, QQQX trgovao je između $ 596.35 (niska) i $ 616.86 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2,014.76, dok je rekordna najniža cijena bila $ 543.74.

U kratkoročnim performansama, QQQX se kretao +0.11% u posljednjem satu i -1.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nasdaq xStock (QQQX)

Tržišna kapitalizacija $ 10.37M$ 10.37M $ 10.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.81M$ 25.81M $ 25.81M Količina u optjecaju 16.96K 16.96K 16.96K Ukupna količina 42,208.69004960846 42,208.69004960846 42,208.69004960846

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nasdaq xStock je $ 10.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QQQX je 16.96K, s ukupnom količinom od 42208.69004960846. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.81M.