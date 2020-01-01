Nasdao Ai (NDAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nasdao Ai (NDAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nasdao Ai (NDAO) Informacije Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects. Službena web stranica: https://www.daos.fun/FYFq8aYYpRgwH6x9Ez4M1xEnv6aWpMrtdhYRUhbJyo43 Kupi NDAO odmah!

Nasdao Ai (NDAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nasdao Ai (NDAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.50K $ 25.50K $ 25.50K Ukupna količina: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Količina u optjecaju: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.50K $ 25.50K $ 25.50K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Nasdao Ai (NDAO)

Nasdao Ai (NDAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nasdao Ai (NDAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NDAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NDAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NDAO tokena, istražite NDAO cijenu tokena uživo!

NDAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NDAO? Naša NDAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NDAO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!