Nasdao Ai (NDAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.90% Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) -5.63% Promjena cijene (7D) -5.63%

Nasdao Ai (NDAO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDAO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDAO se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -5.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nasdao Ai (NDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 53.70K$ 53.70K $ 53.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.70K$ 53.70K $ 53.70K Količina u optjecaju 1.10B 1.10B 1.10B Ukupna količina 1,099,810,816.709433 1,099,810,816.709433 1,099,810,816.709433

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nasdao Ai je $ 53.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDAO je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099810816.709433. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.70K.