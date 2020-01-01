NAOS Finance (NAOS) Tokenomika

NAOS Finance (NAOS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u NAOS Finance (NAOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
NAOS Finance (NAOS) Informacije

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

Službena web stranica:
https://naos.finance/

NAOS Finance (NAOS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NAOS Finance (NAOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 258.55K
$ 258.55K$ 258.55K
Ukupna količina:
$ 219.18M
$ 219.18M$ 219.18M
Količina u optjecaju:
$ 84.22M
$ 84.22M$ 84.22M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 672.84K
$ 672.84K$ 672.84K
Povijesni maksimum:
$ 3.44
$ 3.44$ 3.44
Povijesni minimum:
$ 0.00104796
$ 0.00104796$ 0.00104796
Trenutna cijena:
$ 0.00307086
$ 0.00307086$ 0.00307086

NAOS Finance (NAOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike NAOS Finance (NAOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NAOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NAOS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NAOS tokena, istražite NAOS cijenu tokena uživo!

NAOS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NAOS? Naša NAOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.