NAOS Finance (NAOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00307317 $ 0.00307317 $ 0.00307317 24-satna najniža cijena $ 0.00342301 $ 0.00342301 $ 0.00342301 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00307317$ 0.00307317 $ 0.00307317 24-satna najviša cijena $ 0.00342301$ 0.00342301 $ 0.00342301 Najviša cijena ikada $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 Najniža cijena $ 0.00104796$ 0.00104796 $ 0.00104796 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -3.46% Promjena cijene (7D) -4.21% Promjena cijene (7D) -4.21%

NAOS Finance (NAOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00310001. Tijekom protekla 24 sata, NAOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00307317 i najviše cijene $ 0.00342301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAOS je $ 3.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104796.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAOS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -3.46% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NAOS Finance (NAOS)

Tržišna kapitalizacija $ 261.10K$ 261.10K $ 261.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 679.46K$ 679.46K $ 679.46K Količina u optjecaju 84.22M 84.22M 84.22M Ukupna količina 219,177,127.4910942 219,177,127.4910942 219,177,127.4910942

Trenutačna tržišna kapitalizacija NAOS Finance je $ 261.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAOS je 84.22M, s ukupnom količinom od 219177127.4910942. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 679.46K.