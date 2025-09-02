Više o NAOS

NAOS Finance Logotip

NAOS Finance Cijena (NAOS)

Neuvršten

1 NAOS u USD cijena uživo:

$0.00310005
$0.00310005
-3.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NAOS Finance (NAOS)
NAOS Finance (NAOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00307317
$ 0.00307317
24-satna najniža cijena
$ 0.00342301
$ 0.00342301
24-satna najviša cijena

$ 0.00307317
$ 0.00307317

$ 0.00342301
$ 0.00342301

$ 3.44
$ 3.44

$ 0.00104796
$ 0.00104796

+0.03%

-3.46%

-4.21%

-4.21%

NAOS Finance (NAOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00310001. Tijekom protekla 24 sata, NAOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00307317 i najviše cijene $ 0.00342301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAOS je $ 3.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00104796.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAOS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -3.46% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NAOS Finance (NAOS)

$ 261.10K
$ 261.10K

--
--

$ 679.46K
$ 679.46K

84.22M
84.22M

219,177,127.4910942
219,177,127.4910942

Trenutačna tržišna kapitalizacija NAOS Finance je $ 261.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAOS je 84.22M, s ukupnom količinom od 219177127.4910942. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 679.46K.

NAOS Finance (NAOS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NAOS Finance u USD iznosila je $ -0.000111131732636474.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NAOS Finance u USD iznosila je $ +0.0008209527.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NAOS Finance u USD iznosila je $ +0.0017254801.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NAOS Finance u USD iznosila je $ +0.0009167544592334124.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000111131732636474-3.46%
30 dana$ +0.0008209527+26.48%
60 dana$ +0.0017254801+55.66%
90 dana$ +0.0009167544592334124+41.99%

Što je NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NAOS Finance (NAOS)

Službena web-stranica

NAOS Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NAOS Finance (NAOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NAOS Finance (NAOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NAOS Finance.

Provjerite NAOS Finance predviđanje cijene sada!

NAOS u lokalnim valutama

NAOS Finance (NAOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NAOS Finance (NAOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NAOS Finance (NAOS)

Koliko NAOS Finance (NAOS) vrijedi danas?
Cijena NAOS uživo u USD je 0.00310001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAOS u USD?
Trenutačna cijena NAOS u USD je $ 0.00310001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NAOS Finance?
Tržišna kapitalizacija za NAOS je $ 261.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAOS?
Količina u optjecaju za NAOS je 84.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAOS?
NAOS je postigao ATH cijenu od 3.44 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAOS?
NAOS je vidio ATL cijenu od 0.00104796 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAOS?
24-satni obujam trgovanja za NAOS je -- USD.
Hoće li NAOS još narasti ove godine?
NAOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.